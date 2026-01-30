Незаконченное дело
Наш спецназ
3-й сезон
Незаконченное дело
9.12022, Незаконченное дело
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 60 смотреть онлайн

Сезоны и серии

О сериале

Уличный фотограф делает снимок мужчины и хочет, чтобы тот его купил. Дорого. Мужчина разбивает камеру. Фотограф вызывает крышующих его братков, которые запихивают мужчину в багажник и увозят. Свидетель Гарик Фомин звонит в СОБР.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

