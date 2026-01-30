Когда рушатся пирамиды
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Когда рушатся пирамиды
9.22022, Когда рушатся пирамиды
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Бандиты убивают жену Смирных, ему удается спастись. Из машины супругов исчезает большая сумма денег. Кажется, что это ограбление. Но выясняется, что это месть. За что?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»