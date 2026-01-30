Большой налет
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Большой налет
9.22022, Большой налет
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 59 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Из дата-центра украден суперпроцессор, с крыши здания – глушилка, а с военного склада – форма МЧС. Фомин предполагает, что готовится ограбление высокотехнологичного объекта.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»