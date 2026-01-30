Меркурий
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Меркурий
9.22022, Меркурий
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 39 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Грабители похищают бочки с ртутью из машины химкомбината. Собровцы идут по следам бандитов. Заказчиком ограбления оказывается авторитет, с которым Фомин уже сталкивался в Москве много лет назад. И он очень опасен.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»