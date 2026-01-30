Смерть в ее глазах
Наш спецназ
3-й сезон
Смерть в ее глазах
9.12022, Смерть в ее глазах
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

О сериале

На глазах собровца Колодина, обездвиженного электрошокеров, преступник в маске убивает девушку и пытается поджечь автозаправку. Выясняется, что это серийное убийство. Следователи, оперативники и собровцы ищут маньяка.

