Наш спецназ
3-й сезон
9.12022, Список смертников
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 65 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Кречетов едет по вызову агента Джона. Просьбу передала напарница, звонок был на рабочий телефон. Но Джон никого не вызывал. Оперативника использовали, чтобы выйти на информатора.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

