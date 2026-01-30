Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 44 смотреть онлайн

Высшая мера
Наш спецназ
3-й сезон
Высшая мера
9.12022, Высшая мера
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

Майор Кречетов должен встретиться с Шириком. Тот сказал по телефону, что не подписывался под вышку. Другими словами, не собирается за что-то получить пожизненное. На месте встречи в Кречетова стреляют. Во что ввязался простой автослесарь?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

