Наш спецназ
3-й сезон
9.12022, Авторитеты предпочитают блондинок
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 50 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Киллер стреляет в авторитета, но его успевает закрыть собой телохранитель. Следом происходит убийство двух проституток-блондинок. Предположительно, это дело рук одного и того же киллера. Но какая связь между преступлениями?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

