Аудитор
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Аудитор
9.22022, Аудитор
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 36 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

За киллером по крыше бежит Фомин, успевает выстрелить первым. Киллер падает вниз. Рядом с телом обнаруживают пистолет другого, ликвидированного ранее бандита. Кто и зачем подменил оружие киллера?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»