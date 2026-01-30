Ангелы ада
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Ангелы ада
9.22022, Ангелы ада
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Грабители нападают на фирмы, только что получившие в банке много наличных. Они стреляют из дробовиков, устраивают фейерверки, гоняют на мотоциклах. Преступники – слетевшие с катушек фанаты американских байкерских банд.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»