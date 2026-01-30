В промзоне бандиты кошмарят мелкий бизнес – автомойку, магазин, склад. Они берут кассу, громят все, что можно, и всегда уходят до приезда полиции. Их прикрывает дрон. Непонятно, почему их цель – объекты с мизерной выручкой.

