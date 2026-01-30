Охота на асфальте
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Охота на асфальте
9.22022, Охота на асфальте
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 51 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

"Трое бандитов на мотоциклах совершают серию ограблений на дорогах. Они стреляют по колесам машин и забирают у пострадавших крупные суммы денег, полученных в банке. А потом бесследно исчезают. Как им это удается?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»