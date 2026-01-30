Последний аргумент
Наш спецназ
3-й сезон
Последний аргумент
9.12022, Последний аргумент
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Грабители вскрывают сейф в офисе. Перед этим они устроили подрыв стены внутри здания. Собровцы ликвидируют двух бандитов, но двум другим удается сбежать. Что было в сейфе? И почему к нему прорывались изнутри, а не снаружи?

Россия
Боевик, Детектив
Full HD
42 мин / 00:42

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

