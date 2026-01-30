Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Корпорация киллеров
3-й сезон
Корпорация киллеров
9.12022, Корпорация киллеров
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

Террористы собираются взорвать больницу, в которой работает жена Богатова. Фомину удается это предотвратить. Вскоре он понимает, что акции, которые анонсируются на сайте преступников – это липа, они преследуют совсем другие цели.

