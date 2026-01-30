В пивбаре на Алину нападают два отморозка с обрезом. Они забирают деньги и хотят сжечь помещение. Выясняется, что их нанял неизвестный. Подозрение падает на владельца пивного магазина неподалеку. Мотив – конкуренция. Так ли это?

