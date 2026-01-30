Профиль убийцы
Wink
Сериалы
Наш спецназ
3-й сезон
Профиль убийцы
9.22022, Профиль убийцы
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В пивбаре на Алину нападают два отморозка с обрезом. Они забирают деньги и хотят сжечь помещение. Выясняется, что их нанял неизвестный. Подозрение падает на владельца пивного магазина неподалеку. Мотив – конкуренция. Так ли это?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»