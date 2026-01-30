Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Смерть на колесах
Наш спецназ
3-й сезон
Смерть на колесах
9.12022, Смерть на колесах
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Киллер на самокате стреляет в наркодилера. После этого самокат взрывается. Следователь считает, что его заминировал заказчик. В это время в городе взрывается другой самокат, жертвы – обычные туристы.

Россия
Боевик, Детектив
Full HD
42 мин / 00:42

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

