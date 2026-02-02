Происходит пожар в гаражном массиве: собственном гараже сгорает Теппоев, сосед Шипилова. Полицейские подозревают, что это убийство, и пытаются выйти на след убийцы. Им на помощь приходит Филин, который догадывается, что Шипилов, который был в тот день в гараже, что-то скрывает...

