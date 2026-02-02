Артефакт
Wink
Сериалы
Филин
4-й сезон
Артефакт
9.02021, Артефакт
Детектив, Комедия18+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
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Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

Происходит пожар в гаражном массиве: собственном гараже сгорает Теппоев, сосед Шипилова. Полицейские подозревают, что это убийство, и пытаются выйти на след убийцы. Им на помощь приходит Филин, который догадывается, что Шипилов, который был в тот день в гараже, что-то скрывает...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»