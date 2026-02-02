Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

В автокатастрове погибает Устюжев, который не справился с управлением из-за инфаркта. Параллельно Жданов и Громова расследуют поджог ювелирного магазина. На помощь полиции вовремя приходит Филин, который связывает между собой события, на первый взгляд не имеющие друг к другу никакого отношения.

