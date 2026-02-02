Коэффициент света
4-й сезон
Коэффициент света
9.02021, Коэффициент света
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

В автокатастрове погибает Устюжев, который не справился с управлением из-за инфаркта. Параллельно Жданов и Громова расследуют поджог ювелирного магазина. На помощь полиции вовремя приходит Филин, который связывает между собой события, на первый взгляд не имеющие друг к другу никакого отношения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

