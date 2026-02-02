Пятница 13-е
Wink
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Филин
4-й сезон
Пятница 13-е
9.02021, Пятница 13-е
Детектив, Комедия18+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
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Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

В своей квартире найдет истекающий кровью священник, который в полубреду твердит, что к нему приходил сатана. Убийца нанес топором смертельные раны, и Филину не удается спасти жизнь пострадавшего. В ходе следствия полицейские узнают, что не так давно еще два батюшки погибли при странных обстоятельствах. Филин понимает, что это не может быть случайным совпадением...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»