В своей квартире найдет истекающий кровью священник, который в полубреду твердит, что к нему приходил сатана. Убийца нанес топором смертельные раны, и Филину не удается спасти жизнь пострадавшего. В ходе следствия полицейские узнают, что не так давно еще два батюшки погибли при странных обстоятельствах. Филин понимает, что это не может быть случайным совпадением...

