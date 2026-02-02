Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

Король Чао
9.02021, Король Чао
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Группа азиатов убивает молодого человека, спутника уже известной нам по предыдущим сезонам мошенницы Булавиной. Преступники были на одно лицо, вся ситуация очень запутана. На помощь, как всегда, приходит Филин, в который раз дав понять, что в расследовании нельзя упускать детали.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

