Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 23 смотреть онлайн

Блаженный охранник стройки, уже известный нам по предыдущим сезонам Лобзик, упал с высоты. В его руке Филин находит гильзу от снайперской винтовки. Похоже из этой же винтовки убит бизнесмен Шарипов. Дело крайне запутанное, опера заходят в тупик. Филин тоже находится в полном недоумении, пока не сталкивается с некоторыми деталями, в корне меняющими расследование.

