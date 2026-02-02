Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн

Эвридика
4-й сезон
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Украдена дорогая картина "Эвридика". Преступники убили инкассаторов, в машине которых она находилась. Опера идут по следам преступника, но заходят в тупик. Филину приходит видение, из которого он понимает, что искать надо совсем в другом месте.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

