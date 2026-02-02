Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

Происходит взрыв в доме директора крупной компании. Обгоревший труп невозможно идентифицировать, тогда как сам директор, по утверждению свидетелей, сбежал с деньгами заграницу. Громова и Жданов пытаются выйти на след убийцы, и тут Филин понимает, что искать надо совсем в другом направлении.

