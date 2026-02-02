Имя мне-легион
Wink
Сериалы
Филин
4-й сезон
Имя мне-легион
9.02021, Имя мне-легион
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Происходит взрыв в доме директора крупной компании. Обгоревший труп невозможно идентифицировать, тогда как сам директор, по утверждению свидетелей, сбежал с деньгами заграницу. Громова и Жданов пытаются выйти на след убийцы, и тут Филин понимает, что искать надо совсем в другом направлении.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»