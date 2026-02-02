Клон
4-й сезон
9.02021, Клон
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 22 смотреть онлайн

О сериале

Блаженный охранник стройки, уже известный нам по предыдущим сезонам Лобзик, упал с высоты. В его руке Филин находит гильзу от снайперской винтовки. Похоже из этой же винтовки убит бизнесмен Шарипов. Дело крайне запутанное, опера заходят в тупик. Филин тоже находится в полном недоумении, пока не сталкивается с некоторыми деталями, в корне меняющими расследование.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

