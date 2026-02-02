Союз черных
4-й сезон
Союз черных
9.02021, Союз черных
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 28 смотреть онлайн

О сериале

К пенсионеру Геннадию Филлипову в окно залезли неизвестные в балаклавах и пытались его убить. Но было ли это на самом деле, или старику привиделось? Ведь у него Альцгемер, и он страдает галлюцинациями. В этой странной истории пытается разобраться Филин – поскольку Геннадий ни кто иной, как его родной отец, с которым они много лет не виделись.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

