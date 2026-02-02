Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 28 смотреть онлайн

К пенсионеру Геннадию Филлипову в окно залезли неизвестные в балаклавах и пытались его убить. Но было ли это на самом деле, или старику привиделось? Ведь у него Альцгемер, и он страдает галлюцинациями. В этой странной истории пытается разобраться Филин – поскольку Геннадий ни кто иной, как его родной отец, с которым они много лет не виделись.

