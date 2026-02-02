Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

По слишком горячим следам
4-й сезон
По слишком горячим следам
9.02021, По слишком горячим следам
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Совершено нападение на шиномонтажку, хозяина Мотузова преступник вырубил ударом по голове. Опера подозревают зека Кошару с подельниками. Филин выходит на след преступников, но становится заложником и находится на волоске от гибели.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

