Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

4-й сезон
Румпельштильцхен
9.02021, Румпельштильцхен
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Похищен Виктор Земцов, изготовитель сувенирных свечей. Опера находят его убитым на собственной даче. Следствие заходит в тупик, не понимая, кому была нужна смерть Земцова, ведь он ни с кем особо не конфликтовал. Ознакомившись с материалом дела, Филин вспоминает старинную легенду, которая приводит его к неожиланной разгадке.

Россия
Комедия, Детектив
42 мин / 00:42

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

