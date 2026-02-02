Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Похищен Виктор Земцов, изготовитель сувенирных свечей. Опера находят его убитым на собственной даче. Следствие заходит в тупик, не понимая, кому была нужна смерть Земцова, ведь он ни с кем особо не конфликтовал. Ознакомившись с материалом дела, Филин вспоминает старинную легенду, которая приводит его к неожиланной разгадке.

