Чудо архитектуры
Wink
Сериалы
Филин
4-й сезон
Чудо архитектуры
9.02021, Чудо архитектуры
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В бизнес-центре «Гиндза» совершено загадочное преступление. Опера пытаются разгадать эту загадку, но идут по ложному следу, пока Филин не вспоминает один важный исторический факт.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»