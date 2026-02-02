Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Найден труп уголовника Канягина. Погибший был зарублен топором. Под подозрение попадает его знакомый Индеец, тоже преступник и скупщик оружия. Полицейские выходят на секретный чат, посвященный индейской тематике, но не могут связать все факты воедино. Им на помощь приходит Филин со своей блестящей эрудицией....

