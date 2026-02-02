Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Томагавк
9.02021, Томагавк
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Найден труп уголовника Канягина. Погибший был зарублен топором. Под подозрение попадает его знакомый Индеец, тоже преступник и скупщик оружия. Полицейские выходят на секретный чат, посвященный индейской тематике, но не могут связать все факты воедино. Им на помощь приходит Филин со своей блестящей эрудицией....

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

