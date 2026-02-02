9.02021, Томагавк
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Найден труп уголовника Канягина. Погибший был зарублен топором. Под подозрение попадает его знакомый Индеец, тоже преступник и скупщик оружия. Полицейские выходят на секретный чат, посвященный индейской тематике, но не могут связать все факты воедино. Им на помощь приходит Филин со своей блестящей эрудицией....
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев