Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

На крышу автомобиля с моста падает тело мужчины. Погибшим оказывается Капитонов, заместитель главврача больницы По всем признакам, мужчина покончил с собой. Но Филин, который производил вскрытие, считает, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд...

