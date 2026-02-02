9.02021, Статус-кво
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 1
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 2
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 3
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 4
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 5
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 6
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 7
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 8
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 9
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 10
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 11
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 12
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 13
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 14
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 15
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 16
- 16+44 мин
Филин
Сезон 4 Серия 17
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 18
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 19
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 20
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 21
- 16+44 мин
Филин
Сезон 4 Серия 22
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 23
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 24
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 25
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 26
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 27
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 28
- 16+43 мин
Филин
Сезон 4 Серия 29
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 30
- 16+42 мин
Филин
Сезон 4 Серия 31
- 16+41 мин
Филин
Сезон 4 Серия 32
О сериале
На крышу автомобиля с моста падает тело мужчины. Погибшим оказывается Капитонов, заместитель главврача больницы По всем признакам, мужчина покончил с собой. Но Филин, который производил вскрытие, считает, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев