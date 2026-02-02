Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Статус-кво
4-й сезон
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

На крышу автомобиля с моста падает тело мужчины. Погибшим оказывается Капитонов, заместитель главврача больницы По всем признакам, мужчина покончил с собой. Но Филин, который производил вскрытие, считает, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

