Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

Убит программист-миллионер Коновалов. Его застрелил неизвестный в красном пуховике с капюшоном. Опера подозревают нашумевшего преступника, который, облачившись в красный пуховик, грабит окраины города. И только Филин понимает, что преступник намного ближе, чем все думают.

