Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

4-й сезон
9.02021, Красный капюшон
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Убит программист-миллионер Коновалов. Его застрелил неизвестный в красном пуховике с капюшоном. Опера подозревают нашумевшего преступника, который, облачившись в красный пуховик, грабит окраины города. И только Филин понимает, что преступник намного ближе, чем все думают.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

