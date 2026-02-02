Смерть царевича
Wink
Сериалы
Филин
4-й сезон
Смерть царевича
9.02021, Смерть царевича
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Погиб Чикурев, директор автосалона "Царевич-авто". Кроме кровоподтека на лице, нет никаких признаков насильственной смерти, Чикурев умер от сердечного приступа. Опера теряются в догадках, пытаясь связать воедино странные факты этого дела. А Филин понимает, что смерть Чекуреува - всего лишь звено в преступной цепочке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»