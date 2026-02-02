Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Погиб Чикурев, директор автосалона "Царевич-авто". Кроме кровоподтека на лице, нет никаких признаков насильственной смерти, Чикурев умер от сердечного приступа. Опера теряются в догадках, пытаясь связать воедино странные факты этого дела. А Филин понимает, что смерть Чекуреува - всего лишь звено в преступной цепочке.

