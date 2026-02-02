Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Список смертников
9.02021, Список смертников
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Убита медсестра. Опера теряются в догадках - кому погибшая могла перейти дорогу, ведь при жизни она была скромной и неконфликтной. Цепочка дальнейших событий приводит Филина к озарению, и он успевает предотвратить новые преступления.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»