Враг моего врага
Wink
Сериалы
Филин
4-й сезон
Враг моего врага
9.02021, Враг моего врага
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В ДТП погибает Светлана Киржакова, жена водочного магната. Громова и Жданов подозревают ее мужа. По стечению обстоятельств, Филин вынужден тайно вести собственное расследование этого дела, и перед ним открывается реальная картина преступления.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»