Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

4-й сезон
9.02021, Садовник
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Когда-то Тамаре удалось выжить во время нападения серийного маньяка, но через несколько лет прошлое вернулось. На помощь полицейским приходит Филин, который находит связь между казалось бы несвязанными между собой людьми.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»