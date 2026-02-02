Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Инсомния
4-й сезон
Инсомния
9.02021, Инсомния
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
О сериале

Под машину попадает бандит Картоха. Свидетели утверждают, что он сам кинулся под колеса. Полицейские выясняют, что его подельники тоже закончили жизнь самоубийством. Связав все эти факты, Филин приходит к решению….

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

