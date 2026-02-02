Теория заговора
4-й сезон
Теория заговора
9.02021, Теория заговора
Детектив, Комедия16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Филин (сериал, 2021) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

В больницу привозят Филина с сердечным приступом, он при смерти. Сутки назад он стал свидетелем странной смерти человека, и в ходе расследования попал под прицел убийцы. Что же произошло, и удастся ли врачам спасти нашего героя?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

