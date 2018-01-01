Страшные сказки
Страшные сказки

Готические истории, городские легенды и байки из склепа: собрали лучшие фильмы ужасов про призраков, вампиров и прочую нечисть в коллекции для любителей пощекотать нервы.

8.8

Другие

2001, 100 мин
7.0

Носферату, симфония ужаса

1922, 94 мин
7.1

Господин оформитель

1988, 103 мин
7.2

Звонок

1998, 91 мин
8.8

Дориан Грей

2009, 107 мин
6.7

Маленький магазинчик ужасов

1960, 71 мин
7.3

Техасская резня бензопилой

1974, 79 мин
7.7

Погребальные байки

2019, 106 мин
7.0

Крысолов. Древнее проклятие

2015, 102 мин
8.4

Страшные истории для рассказа в темноте

2019, 103 мин
8.3

Белфегор – призрак Лувра

2001, 92 мин
7.8

Верзила

2012, 101 мин
7.1

Иччи

2020, 83 мин
7.6

Дети кукурузы

1984, 92 мин
5.9

Напугай меня

2020, 99 мин
6.3

Кошмары лунного сада

2022, 92 мин
8.7

Винчестер. Дом, который построили призраки

2018, 95 мин
8.1

Бугимен. Царство мертвых

2020, 93 мин
7.3

Гретель и Гензель

2020, 83 мин
7.4

Страшные истории для рассказа у костра

2018, 84 мин
8.7

Вий

2014, 123 мин
6.8

Байки на Хэллоуин

2022, 108 мин
6.1

Диббук

2019, 86 мин
7.4

Бугимен. Начало легенды

2023, 87 мин
6.9

Воронья лощина

2022, 94 мин
7.0

Проклятье Эбигейл

2021, 88 мин
7.5

Ночь в магазине ужастиков

2022, 78 мин
6.9

Проклятый Хэллоуин

2020, 99 мин
8.2

Пиковая дама: Черный обряд

2015, 89 мин
7.9

БайБайМэн

2016, 92 мин
7.4

Проклятие пиковой дамы

2019, 88 мин
7.0

Ведьма из Блэр: Новая глава

2016, 85 мин
6.4

Дети кукурузы

2020, 88 мин
7.7

Кровавая леди Батори

2015, 102 мин
7.0

Джестер

2023, 87 мин
7.0

Носферату. Ужас ночи

2010, 77 мин
5.7

Алиса в стране кошмаров

2023, 73 мин
