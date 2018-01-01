Страшные сказки
Готические истории, городские легенды и байки из склепа: собрали лучшие фильмы ужасов про призраков, вампиров и прочую нечисть в коллекции для любителей пощекотать нервы.
8.8
Другие
2001, 100 мин
7.0
Носферату, симфония ужаса
1922, 94 мин
Бесплатно
7.1
Господин оформитель
1988, 103 мин
Бесплатно
7.2
Звонок
1998, 91 мин
8.8
Дориан Грей
2009, 107 мин
6.7
Маленький магазинчик ужасов
1960, 71 мин
Бесплатно
7.3
Техасская резня бензопилой
1974, 79 мин
7.7
Погребальные байки
2019, 106 мин
Бесплатно
7.0
Крысолов. Древнее проклятие
2015, 102 мин
Бесплатно
8.4
Страшные истории для рассказа в темноте
2019, 103 мин
Бесплатно
8.3
Белфегор – призрак Лувра
2001, 92 мин
7.8
Верзила
2012, 101 мин
Бесплатно
7.1
Иччи
2020, 83 мин
7.6
Дети кукурузы
1984, 92 мин
Бесплатно
5.9
Напугай меня
2020, 99 мин
Бесплатно
6.3
Кошмары лунного сада
2022, 92 мин
Бесплатно
8.7
Винчестер. Дом, который построили призраки
2018, 95 мин
8.1
Бугимен. Царство мертвых
2020, 93 мин
Бесплатно
7.3
Гретель и Гензель
2020, 83 мин
Бесплатно
7.4
Страшные истории для рассказа у костра
2018, 84 мин
Бесплатно
8.7
Вий
2014, 123 мин
6.8
Байки на Хэллоуин
2022, 108 мин
Бесплатно
6.1
Диббук
2019, 86 мин
7.4
Бугимен. Начало легенды
2023, 87 мин
Бесплатно
6.9
Воронья лощина
2022, 94 мин
Бесплатно
7.0
Проклятье Эбигейл
2021, 88 мин
7.5
Ночь в магазине ужастиков
2022, 78 мин
6.9
Проклятый Хэллоуин
2020, 99 мин
Бесплатно
8.2
Пиковая дама: Черный обряд
2015, 89 мин
7.9
БайБайМэн
2016, 92 мин
7.4
Проклятие пиковой дамы
2019, 88 мин
7.0
Ведьма из Блэр: Новая глава
2016, 85 мин
6.4
Дети кукурузы
2020, 88 мин
Бесплатно
7.7
Кровавая леди Батори
2015, 102 мин
Бесплатно
7.0
Джестер
2023, 87 мин
7.0
Носферату. Ужас ночи
2010, 77 мин
5.7
Алиса в стране кошмаров
2023, 73 мин
Бесплатно