Джестер (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Сводные сестры хоронят отца и навлекают на себя гнев зловещего клоуна. Полнометражный фильм ужасов по мотивам серии популярных короткометражек о Джестере.
Канун Дня всех святых. Город окутан мистической атмосферой Хэллоуина, но Эмме и Джоселин совсем не до праздника. Им предстоит хоронить отца, и они очень по-разному воспринимают его смерть. Для Эммы это скорее облегчение, ведь она ненавидела мужчину, бросившего ее и мать. Джоселин же родилась в его новой семье и запомнила как любящего отца, а потому тяжело переживает утрату. Конечно, у сводных сестер со столь разными историями много претензий и друг к другу. Но когда на их пути появляется клоун в оранжевом костюме и жуткой маске, девушкам приходится забыть о разногласиях, чтобы противостоять его смертельным играм.
Оставайтесь на Wink, чтобы увидеть, что приготовил для сестер «Джестер» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.
Рейтинг
- ККРежиссёр
Колин
Кравчук
- МШАктёр
Майкл
Шеффилд
- ЛСАктриса
Лелия
Симингтон
- ДУАктриса
Делани
Уайт
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ЛДАктриса
Лена
Джеймс
- МРАктриса
Миа
Рэй Робертс
- РКАктриса
Райли
Коллинз
- МДАктриса
Мэри
Джейн Пентони
- КОАктёр
Кори
Окучи
- СЛАктёр
Сэм
Луковски
- ККСценарист
Колин
Кравчук
- МШСценарист
Майкл
Шеффилд
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- КГПродюсер
Карло
Глориосо
- ТХПродюсер
Тед
Хентшке
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Филимонова
- ДДОператор
Джо
Дэвидсон