Сводные сестры хоронят отца и навлекают на себя гнев зловещего клоуна. Полнометражный фильм ужасов по мотивам серии популярных короткометражек о Джестере.



Канун Дня всех святых. Город окутан мистической атмосферой Хэллоуина, но Эмме и Джоселин совсем не до праздника. Им предстоит хоронить отца, и они очень по-разному воспринимают его смерть. Для Эммы это скорее облегчение, ведь она ненавидела мужчину, бросившего ее и мать. Джоселин же родилась в его новой семье и запомнила как любящего отца, а потому тяжело переживает утрату. Конечно, у сводных сестер со столь разными историями много претензий и друг к другу. Но когда на их пути появляется клоун в оранжевом костюме и жуткой маске, девушкам приходится забыть о разногласиях, чтобы противостоять его смертельным играм.



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