Хоррор-антология по мотивам латиноамериканского фольклора от пяти испаноязычных режиссеров, которые специализируются на ужасах. Действие разворачивается в техасском городке Эль-Пасо на границе с Мексикой. Полиция обнаруживает дом, в котором произошло массовое и очень жестокое убийство. Среди 27 мертвых оказывается один выживший — молодой мужчина Хуан Гарсия, прикованный к стулу. Его вызволяют и отвозят в участок, где двое следователей начинают свой допрос. Хуан называет себя Путешественником и утверждает, что ему 542 года. Бред сумасшедшего? Но почему тогда в полицейских архивах задержанный числится давно мертвым? Пока эти обстоятельства выясняются, Хуан рассказывает удивительные и очень страшные истории, накопленные за сверхъестественно долгую жизнь. Чтобы ознакомиться с ними, включайте «Байки на Хэллоуин» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

