Байки на Хэллоуин
Актёры и съёмочная группа фильма «Байки на Хэллоуин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Байки на Хэллоуин»

Режиссёры

Алехандро Брюгес

Alejandro Brugués
Режиссёр
Майк Мендес

Mike Mendez
Режиссёр
Джиджи Сол Герреро

Gigi Saul Guerrero
Режиссёр
Эдуардо Санчес

Eduardo Sánchez
Режиссёр

Актёры

Эфрен Рамирес

Efren Ramirez
АктёрThe Traveler (segment "The Traveler")
Грег Гранберг

Greg Grunberg
АктёрDetective Arden (segment "The Traveler")
Соня Эдди

Sonya Eddy
АктрисаDetective Gibbons (segment "The Traveler")
Ломбардо Бойяр

Lombardo Boyar
АктёрOfficer Hernandez (segment "The Traveler")
Марк Стегер

Mark Steger
АктёрThe Odd Man (segment "The Traveler")
Алехандро Брюгес

Alejandro Brugués
АктёрThe Dead Cuban (segment "The Traveler") / Typical Ed (segment "The Hammer of Zanzibar")
Томас Хейли

Thomas Haley
АктёрOfficer #1 (segment "The Traveler")
Шон Келлер

Sean Keller
АктёрOfficer #2 (segment "The Traveler")
Тихомир Дукич

Tihomir Dukic
АктёрOfficer #3 (segment "The Traveler")
Винс Лозаньо

Vince Lozano
АктёрSwat #1 (segment "The Traveler")

Продюсеры

Патрик Эвальд

Patrick Ewald
Продюсер
Майк Мендес

Mike Mendez
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Геласио Дуэнас

Gelasio Duenas
Художник

Монтажёры

Майк Мендес

Mike Mendez
Монтажёр
Леандро Витуйо

Leandro Vitullo
Монтажёр

Операторы

Люк Брэмли

Luke Bramley
Оператор