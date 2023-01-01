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Лучшие документальные фильмы

Лучшие документальные фильмы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Бунинъ 2024
7.7

Бунинъ

2024, 81 мин
Постер к фильму Падение криптокороля 2024
8.3

Падение криптокороля

2024, 90 мин
Постер к фильму Огненный л�ис 2024
9.3

Огненный лис

2024, 84 мин
Постер к фильму Мой друг панда 2024
7.9

Мой друг панда

2024, 90 мин
Постер к фильму Церемония вручения Премии ИРИ в Москве 2024 2024
7.3

Церемония вручения Премии ИРИ в Москве 2024

2024, 149 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гатчина. Молчание Сильвии 2024
9.5

Гатчина. Молчание Сильвии

2024, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Линия Жизни: поверь в чудеса! 2024
8.1

Линия Жизни: поверь в чудеса!

2024, 46 мин
Бесплатно
Постер к фильму Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля 2024
8.5

Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля

2024, 74 мин
Постер к фильму Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте 2024
9.3

Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте

2024, 47 мин
Постер к фильму Пацаны: Реальная история (Казанский феномен) 2024
8.8

Пацаны: Реальная история (Казанский феномен)

2024, 57 мин
Постер к фильму Гагарин. Второй виток вокруг Земли 2024
9.2

Гагарин. Второй виток вокруг Земли

2024, 41 мин
Бесплатно
Постер к фильму Акулы кинобизнеса 2023
7.4

Акулы кинобизнеса

2023, 101 мин
Постер к фильму BTOB. Будем вместе! 2023
8.9

BTOB. Будем вместе!

2023, 97 мин
Постер к фильму ЭТ. Фильм о фильме 2023
8.0

ЭТ. Фильм о фильме

2023, 28 мин
Бесплатно
Постер к фильму Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов 2023
7.7

Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов

2023, 66 мин
Постер к фильму Енисейский марафон 2023
9.1

Енисейский марафон

2023, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму В Арктику 2023
9.5

В Арктику

2023, 108 мин
Постер к фильму Пеле: Король игры 2023
9.1

Пеле: Король игры

2023, 44 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мэнни Пакьяо: Неудержимая сила 2023
8.8

Мэнни Пакьяо: Неудержимая сила

2023, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Связь 2023
9.3

Связь

2023, 59 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мотокросс через всю жизнь 2023
8.4

Мотокросс через всю жизнь

2023, 132 мин
Бесплатно
Постер к фильму Килиан Мбаппе: Восходящая звезда 2023
8.9

Килиан Мбаппе: Восходящая звезда

2023, 43 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фетисов 2023
8.7

Фетисов

2023, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мишель Гондри: DIY 2023
7.2

Мишель Гондри: DIY

2023, 79 мин
Постер к фильму Стать Маугли 2023
7.4

Стать Маугли

2023, 59 мин
Постер к фильму Танцевать под дождем 2023
8.7

Танцевать под дождем

2023, 66 мин
Постер к фильму Сны усадеб 2023
8.9

Сны усадеб

2023, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму 3723 Вознесенский 2023
8.8

3723 Вознесенский

2023, 51 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дайте мне победить 2023
9.1

Дайте мне победить

2023, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор 2023

Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор

2023, 109 мин
Постер к фильму Русская классическая музыка 2023
8.3

Русская классическая музыка

2023, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русский Медичи 2023
9.0

Русский Медичи

2023, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живой 2023
8.2

Живой

2023, 57 мин
Бесплатно
Постер к фильму Точно не керамика 2023
8.2

Точно не керамика

2023, 24 мин
Постер к фильму Контейнер 3. Фильм о фильме 2023
8.9

Контейнер 3. Фильм о фильме

2023, 26 мин
Постер к фильму Теории заговора: Пришельцы 2023
7.8

Теории заговора: Пришельцы

2023, 59 мин
Постер к фильму Мой мир Shinee 2023
8.4

Мой мир Shinee

2023, 107 мин
Постер к фильму Из Иерусалима с любовью 2022
8.1

Из Иерусалима с любовью

2022, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кто ты, волонтер? 2022
7.7

Кто ты, волонтер?

2022, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Суперсерия 72 2022
9.0

Суперсерия 72

2022, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Конец медицины 2022
8.0

Конец медицины

2022, 67 мин
Постер к фильму Ураган Мария: истории из шторма 2022
7.5

Ураган Мария: истории из шторма

2022, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Котики 2022
9.2

Котики

2022, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хип-хоп Осетия 2022
8.9

Хип-хоп Осетия

2022, 58 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сыновья скорости: Хант против Лауды 2022
8.1

Сыновья скорости: Хант против Лауды

2022, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тош 2022
8.5

Тош

2022, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Руками 2022

Руками

2022, 68 мин
Постер к фильму Булгаков. Этот мир - мой! 2022
8.8

Булгаков. Этот мир - мой!

2022, 65 мин