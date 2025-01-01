Космос. Поле ядерной битвы
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Космос. Поле ядерной битвы

Космос. Поле ядерной битвы (фильм, 2025) смотреть онлайн

8.62025, Космос. Поле ядерной битвы
Документальный58 мин16+
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О фильме

Захватывающий рассказ о гонке вооружений, которая постепенно перешла в космическое пространство. Документальный фильм «Космос. Поле ядерной битвы» — проект о технологиях, которые до недавнего времени были секретными.

В современном мире почти все способы связи и подавляющая часть оружия прочно завязаны на космических технологиях. Без спутников сложно представить работу как военных, так и дипломатов. Началось это далеко не вчера: в стратосфере проводили ядерные испытания, запускали все новые аппараты, которые двигали вперед не только военный, но и гражданский прогресс. Однако в результате сам космос перестал быть мирным, а в гонке внеземных вооружений постоянно появляются новые участники.

Что делает Россия, чтобы оставаться в числе лидеров, расскажет фильм «Космос. Поле ядерной битвы» (2025), который можно смотреть онлайн на Wink.

Космос смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

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