Космос. Поле ядерной битвы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Захватывающий рассказ о гонке вооружений, которая постепенно перешла в космическое пространство. Документальный фильм «Космос. Поле ядерной битвы» — проект о технологиях, которые до недавнего времени были секретными.



В современном мире почти все способы связи и подавляюща�я часть оружия прочно завязаны на космических технологиях. Без спутников сложно представить работу как военных, так и дипломатов. Началось это далеко не вчера: в стратосфере проводили ядерные испытания, запускали все новые аппараты, которые двигали вперед не только военный, но и гражданский прогресс. Однако в результате сам космос перестал быть мирным, а в гонке внеземных вооружений постоянно появляются новые участники.



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