Биография

Игорь Прокопенко — телеведущий, сценарист, продюсер и режиссер-документалист. Родился в городе Павловск, Воронежская область, 8 февраля 1965 года. Работал журналистом, публиковал репортажи из горячих точек, работал военным обозревателем. Вел программы «Военная тайна», «Присяга», «Территория заблуждений». Был продюсером документальных и научных проектов на самые разные темы: от египетских пирамид до загадок Чернобыля. Также к работам Игоря Прокопенко относятся программы «Великие тайны», «Британские связи», «Отражение» и другие.