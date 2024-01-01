Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Киноисследование жизни и творчества знаменитого музыканта через воспоминания сына, друзей и тех, на кого он повлиял. Документальный проект «Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля» — фил�ьм, наполненный архивными материалами, интервью и, конечно, музыкой.



В уникальный проект, созданный под руководством семьи Леонарда Коэна, вошли редкие интервью, в которых автор всемирно известной песни Hallelujah рассказывает о ключевых моментах своей жизни: времени, проведенном в отеле «Челси», отношениях с музой Марианной Илен и триумфальном возвращении на сцену в преклонном возрасте. Сын артиста Адам делится с авторами фильма воспоминаниями об отце, а архивные записи и беседы с друзьями и родственниками Леонарда Коэна дополняют его свидетельства. Зрители также услышат песни музыканта в исполнении Боба Дилана, Ника Кейва и других легенд сцены.



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