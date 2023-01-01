Точно не керамика (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Завод «Дымов Керамика» и развернувшаяся вокруг него культурная жизнь стали неотъемлемой частью Суздаля — многие туристы удивляются тому, что еще двадцать лет назад ничего этого не было. Авторы снимают соосно�вателей завода Вадима Дымова и Евгению Зеленскую в мастерских и в быту и расспрашивают их, как они пришли к предпринимательству, чем вдохновляются и каково быть партнерами в бизнесе и в жизни. Из этих разговоров, очень живых, простых и открытых, складывается портрет людей, настолько увлеченных своим делом, что становится ясно, откуда взялась та самая атмосфера места, вовлекающего в свою орбиту так много людей и меняющего атмосферу города.



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