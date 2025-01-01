Китай, коньки и русский лед (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Китайские девочки Мун, Нэнси, Ран-Ран и Эльза учатся фигурному катанию. Как и другие начинающие фигуристы, они падают, снова и снова пытаясь выполнять сложные прыжки и шаги. Однако у этих девочек есть серьёзное преимущество: у них русский тренер. А значит, намного больше шансов на успех.



Ученицы и их родители ловят каждое слово российского тренера. Готовы впервые в жизни ехать за границу, в Россию. Здесь, в тренировочном лагере, девочки работают изо всех сил, устают, но становятся сильнее и профессиональнее. Могут лучше разглядеть желанное будущее — большой спорт и олимпийские мечты.





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