Агитбригада (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Долгожданные встречи, слёзы, вера, любовь. Это история незабываемой поездки. Фестиваль «RT.Док: Время героев» отправляется к своим героям на Донбасс. Бойцы смотрят фильмы о них самих, о том, как их любят и ждут дома. Показы идут по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева встречается с братом — он вывозит раненых с поля боя. Военкор Руслан Гусаров делает сюрприз сыну — тот служит на передовой. Даже в условиях фронта бойцы делятся всем, чем могут, и находят цветы, чтобы вручить их на импровизированной церемонии открытия.



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