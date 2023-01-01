Мотокросс через всю жизнь (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм, повествующий о прошлом, настоящем и будущем мотокросса в России — от первых мотоциклов до современных инноваций. Мотокросс появился в России еще в XIX веке, когда энтузиастам приходилось собирать своих железных коней самостоятельно. Современные спортсмены хоть и пользуются развитой инфраструктурой, но также регулярно встречаются с целым рядом проблем. Кто же эти люди, посвящающие свою жизнь байкам и выступающие на международных соревнованиях? О них расскажет захватывающий кинопроект, производство которого заняло три года, а среди героев засветились звезды отечественного мотоспорта. Окунуться в этот увлекательный мир поможет фильм «Мотокросс через всю жизнь» — смотреть онлайн его можно на Wink.



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