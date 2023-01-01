ЭТ. Фильм о фильме (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Эт», совместный проект двух якутских мастеров драмы — Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег») и Дмитрия Давыдова («Пугало», «Молодость»), — это реальность, как она есть, без прикрас и преувеличений. Несколько жизненных историй, участниками которых стали люди из небольшого городка в Якутии, позволят зрителям испытать самые разнообразные, а порой и противоречивые эмоции. Как создатели ленты добились такого эффекта? Слаженная работа съемочной команды, талантливые режиссеры, правдоподобные сюжеты, актеры, которые чувствуют свои роли, — не в этом ли секрет успеха? «Эт. Фильм о фильме» расскажет о создании проекта и поможет прочувствовать всю глубину авторской мысли. Смотрите документальный проект «Эт. Фильм о фильме» на видеосервисе Wink в отличном качестве!



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